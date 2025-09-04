Fake news: come diventano virali?

La viralità delle fake news nasce da un mix di fattori tecnici e psicologici. Titoli sensazionalistici, immagini forti e narrazioni emotive riescono a suscitare reazioni immediate come indignazione, paura, sorpresa. Gli algoritmi delle piattaforme, d’altra parte, privilegiano ciò che genera più engagement e attira like, commenti, condivisioni. Il risultato è che proprio i contenuti più divisivi o scioccanti, spesso falsi, ottengono maggiore visibilità. Uno studio della rivista Science , in tal senso, ha rivelato come le notizie false abbiano una probabilità del 70% in più di essere ricondivise rispetto a quelle vere, viaggiando online dalle 10 alle 20 volte più velocemente.

Una volta che la fake news è “andata virale”, inizia la fase di monetizzazione. Qui entra in gioco il sistema della pubblicità online, che paga in base al traffico generato: siti e blog che fungono da terreno fertile per le bufale ospitano banner pubblicitari che garantiscono entrate ogni volta che un annuncio viene visto o cliccato. Il ricavo per ogni visualizzazione è esiguo, ma su larga scala può crescere a dismisura arrivando a migliaia o persino milioni di euro.

Piattaforme digitali: un motore silenzioso per le fake news

Il modello, in fin dei conti, è subdolamente semplice. Più un contenuto attira visitatori, più il sito guadagna. Più pubblicità viene erogata, più il sito guadagna. Più che in accuratezza, gli autori di fake news investono quindi nella creazione di contenuti ad alto potenziale virale. Produrre una bufala costa molto meno che realizzare un’inchiesta giornalistica: basta un po’ di fantasia, qualche minuto di scrittura e, magari, un’immagine ad effetto, presa dal web o, peggio, manipolata dall’intelligenza artificiale. Senza la necessità di giorni interi di lavoro, viaggi, interviste, verifiche e competenze professionali, il margine di profitto è enorme.

C’è però un grosso problema: il “business oscuro” non si limita ai creatori. Come accennato in precedenza sono le stesse piattaforme digitali che ospitano e diffondono i contenuti ad essere complici. Ogni minuto trascorso da un utente su Facebook , X o YouTube, guardando un video o commentando un post, è un minuto in più di pubblicità mostrata e di dati raccolti. In pratica, la disinformazione diventa una risorsa indiretta – e molto redditizia – per chi gestisce questi spazi: purtroppo, finché questo modello non cambierà, il business delle fake news non potrà che continuare a proliferare.