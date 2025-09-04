Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno è al lavoro al centro sportivo Matteotti di via Sampietro per prepararsi alla nuova stagione di Eccellenza. La squadra sta affinando la condizione e soprattutto cementando il gruppo in vista degli impegni ufficiali ormai alle porte.

Il debutto è fissato per domenica 7 settembre con la prima gara di Coppa Italia: i biancocelesti saranno di scena in trasferta contro l’Ardor Lazzate, un test subito impegnativo che segnerà l’inizio del cammino stagionale.

Intanto, per rafforzare lo spirito di squadra, i giocatori e lo staff si sono ritrovati al centro sportivo per una cena conviviale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie allo speaker del club, Piero Garau, che ha offerto la serata al gruppo. Un momento di aggregazione che ha contribuito ad alimentare entusiasmo e coesione all’interno della rosa.

