Cronaca

FENEGRO’ – Colto sul fatto mentre smontava e caricava grondaie in rame dal cimitero di Fenegrò, un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato.

L’episodio, del quale si è avuta notizia nelle scorse ore, è in realtà avvenuto nel primo pomeriggio del 31 agosto, quando un cittadino ha notato l’uomo all’opera all’interno del camposanto e ha subito allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia della stazione di Lomazzo è intervenuta rapidamente, riuscendo a fermare il sospettato poco distante. A bordo della sua auto è stato recuperato il materiale appena sottratto.

Le grondaie, ancora integre, sono state restituite al cimitero. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà.

(foto archivio: precedente sequestro di rame di provenienza furtiva da parte dei carabinieri)

04092025