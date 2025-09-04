Ieri a Saronno: torna Sport in piazza. Il compleanno di Aurelio Legnani. Tre incidenti in A8 e A9 in poche ore. Operaio cade da una scala
4 Settembre 2025
SARONNO – L’assessore comunale Mauro Lattuada presenta Sport al centro: “Associazioni in piazza con proposte e talenti. È la mia prima Sport al centro da assessore e ovviamente sarò presente. Sarà un’occasione per salutare e vedere le diverse realtà sportive della città incontrandole tutte e vedendole in azione dopo queste prime settimane da assessore”.
Saronno ed Anpi festeggiano Aurelio Legnani, 99 anni da partigiano e uomo di memoria.
Auto ribaltata in A9 a Lomazzo: un ferito, autostrada paralizzata.
Mattinata difficile ieri lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto tra Lainate e il bivio con la A9, dove si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento della polizia stradale di Novate e dei soccorritori.
Infortunio sul lavoro, ferito operaio caduto da una scala a Lazzate.
