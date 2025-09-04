Città

SARONNO – L’assessore comunale Mauro Lattuada presenta Sport al centro: “Associazioni in piazza con proposte e talenti. È la mia prima Sport al centro da assessore e ovviamente sarò presente. Sarà un’occasione per salutare e vedere le diverse realtà sportive della città incontrandole tutte e vedendole in azione dopo queste prime settimane da assessore”.

Saronno ed Anpi festeggiano Aurelio Legnani, 99 anni da partigiano e uomo di memoria.

Auto ribaltata in A9 a Lomazzo: un ferito, autostrada paralizzata.

Mattinata difficile ieri lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto tra Lainate e il bivio con la A9, dove si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento della polizia stradale di Novate e dei soccorritori.

Infortunio sul lavoro, ferito operaio caduto da una scala a Lazzate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

04092025