Sport

SARONNO – Sono state le emozioni e il rombo dei motori che hanno scandito l’ultima tappa del campionato Mes Fmi Moto4 all’autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, ma a far vibrare davvero il cuore del pubblico è stata ancora una volta la 14enne Cecilia Scottini di Saronno, che ha chiuso la stagione con grinta, talento e un altro meritatissimo podio.

In una giornata intensa e combattuta, Cecilia del Team Pileri ha disputato due gare spettacolari, piazzandosi rispettivamente terza e quarta, risultati che le hanno garantito il terzo posto assoluto di giornata. Una performance solida e carica di adrenalina, che conferma il suo straordinario percorso in un campionato sempre più competitivo.

“È stata una giornata – dice Cecilia Scottini – emozionante e impegnativa. Ho dato tutto in pista e sono felicissima di chiudere così questa stagione”.

Soddisfazione anche da parte del team manager Francesco Pileri, che ha commentato così la prestazione: “Cecilia ha corso due gare impeccabili, mostrando una maturità e una determinazione davvero fuori dal comune per la sua giovane età. È cresciuta tanto in questa stagione e oggi ha confermato di essere una vera combattente. Il podio è più che meritato”.

Il podio conquistato ieri rappresenta non solo un risultato sportivo di rilievo, ma anche la conferma del talento crescente di Cecilia Scottini, che gara dopo gara ha dimostrato passione, coraggio e una dedizione assoluta per le due ruote.

Con questa brillante chiusura di stagione, Cecilia si conferma tra i nomi da tenere d’occhio nel panorama motociclistico giovanile italiano. E il futuro promette scintille.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09