SARONNO – Con un sampietrino ha iniziato a colpire un lucchetto, alle porte del centro, davanti diverse persone che hanno assistito senza intervenire. È successo martedì intorno alle 17 in corso Italia, dove un uomo ha tentato di rubare una bicicletta da donna nera parcheggiata nella rastrelliera all’incrocio con via Carcano e via San Giuseppe.

A non restare indifferente è stato un commerciante della zona che, vedendo l’uomo impegnato a scardinare il lucchetto, è uscito dalla propria attività e l’ha apostrofato. Di fronte al suo intervento e alla sua determinazione, lo sconosciuto ha lasciato cadere il sampietrino con cui stava colpendo la bici ed è fuggito. “Ho subito allertato le forze dell’ordine e sono rientrato al lavoro” ha raccontato l’esercente.

Qualche ora più tardi, però, la vicenda ha avuto un epilogo amaro. A fine giornata, il commerciante, uscendo dal negozio, ha trovato il lucchetto rotto a terra e la bicicletta scomparsa. “Ho sperato che fosse stata la proprietaria a riprenderla – ha aggiunto – ma le immagini delle telecamere hanno mostrato che non era così”.

Dai filmati è emerso infatti che lo stesso uomo, approfittando della confusione e della presenza di clienti nel negozio, era tornato poco dopo per completare l’opera. In pochi minuti ha finito di scardinare il lucchetto e si è portato via la bici.

Grande amarezza del commerciante ma anche tra chi è venuto a conoscenza dell’episodio: “Non solo per il furto, che ha costretto la proprietaria a tornare a casa a piedi, ma anche per l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza reagire. Del resto è anche comprensibile visto che ne l’intervento diretto, ne la chiamata alle forze dell’ordine sono riusciti a salvare una bici dal furto in pieno giorno nel cuore di Saronno”.

