Il fenomeno del lavorare a Milano e vivere fuori sta assumendo proporzioni sempre più significative nel panorama della mobilità lombarda. I dati del 2024 rivelano numeri impressionanti: la stazione di Saronno movimenta quotidianamente ben 30mila passeggeri, confermandosi come un vero e proprio crocevia per migliaia di lavoratori che hanno scelto di stabilire la propria residenza lontano dal capoluogo. Questa tendenza, alimentata dall’aumento dei costi immobiliari milanesi e dalla ricerca di una migliore qualità della vita, sta ridisegnando la geografia del lavoro in Lombardia, creando nuove dinamiche economiche e sociali che meritano di essere approfondite.

I numeri della mobilità pendolare lombarda

La mobilità verso Milano ha raggiunto dimensioni straordinarie, con circa 900mila persone che quotidianamente si dirigono verso la metropoli per motivi di lavoro, studio o altri impegni. Quello che colpisce maggiormente è che solo un terzo di questi flussi proviene dalla Città Metropolitana di Milano: i restanti due terzi arrivano da territori sempre più distanti, spingendosi fino a città come Bologna, Genova e Torino.

Trenord ha registrato una crescita del 7% dei viaggiatori quotidiani nel 2024, passando dai 713mila del 2023 ai 762mila attuali. Complessivamente, sui treni regionali lombardi si sono contati oltre 200 milioni di viaggi nell’ultimo anno, un dato che testimonia l’intensità di questo fenomeno.

Saronno: il secondo hub lombardo dopo Milano

Tra le stazioni più strategiche per chi sceglie di lavorare a Milano e vivere fuori, Saronno occupa una posizione di primo piano. Con 30mila passeggeri giornalieri e 191mila corse effettuate annualmente, si conferma come il secondo hub ferroviario della Lombardia dopo il capoluogo. Questo primato non è casuale: la città rappresenta un punto di convergenza ideale per i flussi provenienti da diverse direzioni.

La linea Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord trasporta quotidianamente 29mila passeggeri nei giorni feriali, registrando una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, la tratta Milano Cadorna-Saronno-Como Lago movimenta oltre 25mila viaggiatori al giorno, con un incremento del 15%.

Lavorare a Milano e vivere fuori: le ragioni del fenomeno

Le motivazioni che spingono sempre più persone a scegliere questa soluzione abitativa sono molteplici e intrecciate tra loro. Il costo della vita milanese rappresenta sicuramente il fattore principale: l’acquisto o l’affitto di un’abitazione nel capoluogo comporta un’incidenza sul reddito che spesso supera il 40% per molte categorie di lavoratori.

La ricerca condotta dall’Osservatorio Casa Abbordabile in collaborazione con il Politecnico di Milano ha evidenziato come per un operaio con uno stipendio di 1.500 euro lordi mensili, i comuni più abbordabili siano prevalentemente quelli dove l’accessibilità a Milano tramite trasporto pubblico risulta più complessa. Al contrario, per un impiegato con 2.800 euro lordi, la gamma di comuni abbordabili si allarga significativamente, includendo anche località con migliori collegamenti.

Oltre al fattore economico, la scelta di vivere fuori Milano è spesso motivata dalla ricerca di spazi più ampi e di un ambiente meno caotico. Le famiglie con bambini, in particolare, trovano nell’hinterland la possibilità di accedere a case più grandi, giardini e servizi più a misura d’uomo.

Le sfide del pendolarismo moderno

Nonostante i vantaggi economici e di qualità della vita, la scelta di lavorare a Milano e vivere fuori comporta anche delle sfide significative che i pendolari devono affrontare quotidianamente. La gestione del tempo rappresenta forse l'aspetto più complesso: le ore trascorse sui mezzi di trasporto sottraggono tempo alla famiglia, agli hobby e al riposo.

Tuttavia, queste strategie per ottimizzare il tempo non eliminano i disagi concreti che i pendolari devono affrontare ogni giorno:

Affollamento nei picchi orari: le corse del mattino e della sera risultano spesso sovraccariche

le corse del mattino e della sera risultano spesso sovraccariche Costi degli abbonamenti: che possono incidere significativamente sul budget familiare

che possono incidere significativamente sul budget familiare Dipendenza dagli orari: la necessità di sincronizzare la propria giornata con i tempi del trasporto pubblico

la necessità di sincronizzare la propria giornata con i tempi del trasporto pubblico Disagi in caso di scioperi o guasti: che possono compromettere l’intera organizzazione lavorativa

che possono compromettere l’intera organizzazione lavorativa Stress da viaggio: derivante dalla routine quotidiana degli spostamenti

Lo smart working come nuova frontiera del pendolarismo

Proprio per ridurre l’impatto di queste difficoltà, negli ultimi anni lo smart working sta aiutando. Questa modalità di lavoro offre sicuramente una risposta concreta alle sfide del pendolarismo quotidiano e apre nuove possibilità per chi ha scelto di risiedere lontano dal proprio luogo di lavoro.

I dati, rivelano come il lavoro da remoto si concentri prevalentemente nei giorni di venerdì e giovedì, alleggerendo significativamente i flussi di pendolari proprio nei momenti più critici della settimana. Il venerdì risulta il giorno preferito per lo smart working, con quasi un quarto delle ore totali, seguito dal giovedì con oltre il 20%.

Nelle aziende con sede nel comune di Milano, la percentuale di smart worker raggiungerebbe il 17,6%, superiore alla media del territorio che si attesta al 14,8%. Questo dato è ancora più rilevante se confrontato con la media nazionale del 12%, e trova conferma anche nelle recenti indagini riportate dal Corriere della Sera, secondo cui lo smart working è ormai diventato una priorità assoluta nei colloqui di lavoro, persino davanti alla retribuzione.

Un equilibrio sostenibile tra presenza e distanza

La combinazione tra smart working e pendolarismo tradizionale sta creando così un nuovo equilibrio per migliaia di lavoratori lombardi. Chi prende il treno a Saronno il lunedì mattina potrebbe lavorare da casa il venerdì, ottimizzando tempi e costi. Un modello che le aziende stanno abbracciando sempre di più, non solo per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, ma anche per ridurre i propri costi operativi.

Il Saronno City Hub e il futuro collegamento Malpensa–Saronno–Bergamo vanno proprio in questa direzione, puntando a rafforzare l’integrazione tra mobilità, lavoro flessibile e sviluppo locale. La sfida è quella di coordinare innovazione infrastrutturale e crescita economica, in un contesto in cui vivere fuori Milano e lavorare in città non è più una scelta di nicchia, ma un modello che ridisegna l’organizzazione del territorio lombardo.