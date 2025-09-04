Politica

MILANO – “La destra che governa Regione Lombardia sta portando la sanità lombarda al tracollo. I dati elaborati da Gimbe sono terribili e certificano una realtà che noi da tempo denunciamo e che i cittadini vivono sulla loro pelle”, lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, commentando il rapporto Gimbe pubblicato nei giorni scorsi, basato sui monitoraggi del ministero, che vede la Lombardia perdere 14 punti tra il 2023 e il 2022 nella capacità di rispettare i Lea, i livelli essenziali di assistenza fissati per tutte le Regioni.

“La Lombardia perde posizioni in Italia e lo fa peggio di tutte le Regioni, ad esclusione della Basilicata. Nella classifica, al contrario, è la seconda in Italia sì, ma la seconda peggiore. Perdere quattordici punti rispetto all’anno precedente è un dato che dovrebbe far dire al presidente della giunta lombarda e all’assessore regionale al Welfare che bisogna cambiare profondamente, che bisogna ricostruire la sanità territoriale e bisogna reinvestire sulla sanità pubblica, riducendo i tempi di attesa che sono un insostenibile ricatto per i cittadini, costretti a farsi visitare e curare a pagamento. Questo è un monito anche per la destra al governo: il modello lombardo è sbagliato e andare nella direzione della privatizzazione spinta è folle. Tra poche settimane in Consiglio regionale ci sarà la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto oltre 100mila firme per riformare il servizio sanitario regionale, è un’occasione che la destra lombarda non può permettersi di sprecare”, conclude.

