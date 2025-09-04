Città

SARONNO – Il ciclista saronnese Carlo Motta parte in sella della sua bici alla volta del Cile per una nuova avventura. Riceviamo e pubblichiamo il diario del secondo giorno di viaggio.

Sbarco a Calama che sono le 14 e monto la bici direttamente in aeroporto sotto qualche sguardo curioso. Inizio a pedalare affrontanso i 20 km di salita per Chuquicamata. Località dal nome lungo e per noi faticoso da pronunciare, che ospita la miniera più grande mondo (qui estraggono soprattutto rame):

Di questo impressionante luogo mi attira anche il fatto che da qui, agli inizi degli anni ’50, passò un giovane Ernesto Guevara de la Serna con l’amico Alberto Granado durante il loro lungo e avventuroso viaggio in moto per America Latina. Viaggio che tanto influì sulle scelte politiche del futuro “Che”.

Questo il video dove i due incontrano i metodi di “selezione della mano d’opera” della anaconda, l’allora azienda gringa proprietaria della miniera.

I sistemi di selezione che ho visto di persona alle sei del mattino di fronte alla stazione di Saronno una quindicina di anni fa erano meno plateali e rumorosi ma la stessa cosa: lo chiamano caporalato. Non credo sia cambiato molto da allora. Purtroppo non è possibile accedere al sito industriale (la miniera funziona a pieno regime), la società codelco prevede visite guidate ma solo al mattino.

Il ritorno a calama è quasi tutto in discesa.

