Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione ieri in viale Santuario, dove un 38enne è rimasto ferito a seguito di una caduta in bicicletta. L’allarme è scattato alle 12.55 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Misinto ed anche l’auto-infermieristica, oltre alle forze dell’ordine.

L’uomo, che ha riportato alcuni traumi, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per gli accertamenti e le cure del caso. La dinamica dell’incidente non è stata precisata, ma a quanto pare non risultano altri mezzi coinvolti.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso nella z0na del Santuario della Beata vergine dei miracoli, in una precedente occasione)

04092025