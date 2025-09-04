Città

SARONNO – Un gesto semplice, che però porta con sé un grande significato e un forte valore educativo e sociale. La Fondazione Casa di Marta lancia il progetto “Condominio solidale”, un’iniziativa che invita gli edifici residenziali di Saronno e del territorio a trasformarsi in una piccola comunità di aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità.

L’idea è chiara e accessibile a tutti: due volte l’anno, nell’atrio del palazzo, verranno collocati alcuni scatoloni dove ogni condomino potrà lasciare generi alimentari di prima necessità. Un contributo libero, discreto ma prezioso, che andrà a sostenere le famiglie e le persone che ogni giorno bussano a Casa di Marta in cerca di un aiuto.

A ogni condominio che aderirà sarà consegnata una targhetta da esporre, segno tangibile di un impegno collettivo che non si limita a spazi condivisi come scale e giardini, ma si apre alla solidarietà. “Non si tratta solo di offrire un aiuto concreto – sottolineano da Casa di Marta – ma anche di diffondere una cultura del dono e dell’attenzione verso l’altro. Sono valori che danno senso alla vita, soprattutto quando vengono condivisi”.

Il progetto ha anche una valenza educativa: vivere in un “condominio solidale” significa insegnare ai più giovani che la cura della comunità è un bene comune, così come il tetto o l’atrio. È un invito a riscoprire la forza del noi, capace di fare la differenza per chi attraversa momenti difficili.

Per aderire o richiedere informazioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 02 962 0187.

La proposta sta arrivando in queste ore, sottoforma di una lettera firmata della presidente Francesca Volontè, ai diversi condomini. E proprio Volontè conclude con un auspicio: “Apriamo il cuore e la porta delle nostre case, trasformando i condomini in luoghi di accoglienza e speranza”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09