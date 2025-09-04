Città

SARONNO – Si è chiuso con successo il ciclo di laboratori estivi promossi dalla Biblioteca civica di Saronno, con sede a Casa Morandi in viale Santuario. L’ultimo appuntamento, dal titolo “Nel campo dei girasoli”, ha visto una numerosissima partecipazione di bambini e famiglie.

L’iniziativa ha preso spunto dalla magia dei girasoli e dalla bellezza della natura, elementi che hanno stimolato la creatività e la fantasia dei più piccoli. Attraverso attività manuali e momenti di condivisione, i giovani partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente, salutando così il calendario estivo delle proposte della biblioteca.

(foto: laboratorio dedicato ai girasoli, organizzato dalla biblioteca civica)

04092025