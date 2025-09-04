Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione questa mattina, giovedì 4 settembre, all’Ovs di piazza Libertà. Secondo le prime ricostruzioni tutto è iniziato quando poco dopo le 11.30 un uomo è stato sorpreso a rubare un portafoglio negli spogliatoi riservati al personale.

I dipendenti, accortosi del tentativo di furto, lo ha fermato e trattenuto in attesa delle forze dell’ordine. Proprio in quei minuti l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, agitando braccia e voce in modo tale da destare la preoccupazione di alcuni clienti presenti nel punto vendita.

La situazione è apparsa subito tesa e i responsabili del negozio hanno deciso di chiudere temporaneamente le porte per motivi di sicurezza, evitando l’ingresso di altre persone fino all’arrivo dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della compagnia di Saronno che ha preso in consegna l’uomo, portandolo in comando per gli accertamenti e le pratiche del caso.

All’esterno del negozio, intanto, si è radunata una piccola folla di curiosi e passanti, colpiti dall’improvvisa agitazione che ha animato il cuore del centro cittadino. Secondo i testimoni l’uomo era già stato protagonista di alcuni attimi di tensione nel corso della mattinata sempre nella zona tra piazza Libertà e corso Italia

