SARONNO – Animatica torna per la sua terza edizione, confermandosi come un piccolo ma vivace festival dedicato ai cortometraggi di animazione. Un’occasione per scoprire nuove visioni, incontrare artisti e artiste emergenti, esplorare tecniche innovative e lasciarsi sorprendere dalla forza espressiva del cinema breve d’animazione.

Il festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, formazione e scoperta, valorizzando la creatività indipendente e i linguaggi dell’animazione contemporanea. Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, il concorso ufficiale: 15 corti selezionati da una giuria tecnica saranno proiettati nella serata di venerdì 5 settembre. Al termine della proiezione, sarà il pubblico a votare il proprio preferito. Il corto che riceverà il maggior numero di voti sarà premiato con 700

euro e sarà riproposto durante la serata di sabato, insieme ai finalisti. Ma Animatica non è solo cinema: il programma di sabato 6 settembre prevede una giornata ricca di attività per grandi e piccini. Oltre alla proiezione di cortometraggi fuori concorso, selezionati per la loro originalità e qualità artistica, il pubblico potrà visitare una mostra collettiva ispirata a Ruka di Jiří Trnka, curiosare tra le creazioni di un market di arte e artigianato, partecipare a un grande disegno collettivo con Momarte e godersi il dj set dei Rudies On Bairro.

Non mancano le attività pensate per le nuove generazioni: nel pomeriggio, JurassicArt accompagnerà i bambini dai 5 anni in un viaggio tra dinosauri e fantasia, mentre Minimatica, il (mini) festival dell’animazione per bambine e bambini dai 3 anni, offrirà un’esperienza coinvolgente tra gioco, creatività e scoperta. Saranno proprio i più piccoli a decretare il corto vincitore della sezione Minimatica, che sarà proiettato tra le menzioni speciali, prima della premiazione del miglior corto in

concorso.

A chiudere il festival, un evento immersivo e suggestivo: alcuni tra i migliori musicisti della scena saronnese accompagneranno dal vivo una selezione di cortometraggi storici, dando vita a un dialogo unico tra immagini e suono. Tra i protagonisti: Matteo Serenelli, Dario Magri, Paolo Botta, Fabio Malizia e The Freeze Frame. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia, le attività si sposteranno all’interno della Sala Nevera.

