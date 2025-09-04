Politica

SARONNO – Oggi la notizia della scomparsa del “re della moda italiana”, Giorgio Armani, 91 anni. Lo ricorda l’ex europarlamentare saronnese, ed esponente di Forza Italia, Lara Comi, che lo aveva conosciuto.

Incontrai Giorgio Armani per la prima volta an Expo 2015: rimasi colpita dalla sua classe e dal suo stile, che non avevano eguali. Anche in quell’occasione sapeva distinguersi con naturalezza ed eleganza. Oggi l’Italia perde uno dei suoi migliori portabandiera, io conservo la fortuna di quel momento.

Giorgio Armani (Piacenza, 11 luglio 1934) è uno stilista e imprenditore italiano, tra i più influenti al mondo nella moda. Dopo un inizio come vetrinista e collaboratore di Nino Cerruti, nel 1975 fondò con Sergio Galeotti la Giorgio Armani S.p.A., imponendo uno stile sobrio ed elegante che rivoluzionò il concetto di abbigliamento maschile e femminile. Il marchio si è poi ampliato al lusso, agli accessori, al design e persino all’hôtellerie. Considerato “il re della moda italiana”, Armani è noto anche per il suo forte legame con Milano, città dove ha costruito il suo impero creativo e imprenditoriale.

(foto: Giorgio Armani con Lara Comi)

04092025