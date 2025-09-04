Primo piano

TRADATE – Un pomeriggio ricco di sorprese e attività tra natura e creatività per i più piccoli e appassionati del fantasy: domenica 7 settembre al parco Pineta, al centro didattico scientifico-Ecoplanetario, si terrà l’evento gratuito “Terra di Mezzo”.

In occasione dei 71 anni dalla pubblicazione del “Signore degli Anelli”, i bambini e la famiglie potranno partecipare a giochi da tavolo, workshop di scrittura elfica e una conferenza sul tema. Per i più piccoli ci saranno laboratori e tante attività per scoprire i segreti della natura e dell’astronomia.

L’evento è organizzato dal parco pineta di Appiano Gentile e Tradate, e rientra nel progetto “Benessere in natura” sostenuto con il contributo di Regione Lombardia. E’ realizzato in collaborazione con Terra Insubre e Arca Società Cooperativa Sociale.

Programma

Corso di lingua e scrittura elfica: prenotazione obbligatoria in loco fino a esaurimento posti. Due turni disponibili: 14.30 e 17. Laboratorio a cura di Michele Miatello, per scoprire e sperimentare la scrittura del Primo Popolo. Età consigliata: dai 14 anni;

Prova di scherma storica per adulti e bambini a cura di Asd Sword Academy, scherma storica civile rinascimentale;

Conferenza “Tolkien e l’Irlanda. Un grande scrittore e una terra fatata”: alle 16 ad ingresso libero. Conferenza di Paolo Gulisano, uno dei maggiori esperti europei di letteratura fantasy;

Laboratorio Steam: “Crea la colonna sonora del tuo racconto”. Costruisci degli strumenti con ciò che ti circonda e usali per fare i suoni che accompagnano il racconto.

Laboratorio “Il sentiero dell’avventura– giochi, storie e pan di via nella Terra di Mezzo”: un pomeriggio nella Terra di Mezzo, dalla Contea fino a Bosco Atro, passando per le miniere di Moria e i saloni di Erebor, unisciti alla nostra compagnia per un viaggio indimenticabile tra giochi, misteri e magia. Laboratorio artistico e comunicativo inclusivo per bambini e ragazzi a cura de L’Arca Società Cooperativa Sociale Lab Arca

Non mancherà il food truck dell’Oasi del gelato con le sue prelibatezze.

Per partecipare è necessario prenotare online e comunicare all’ingresso il cognome di prenotazione.

