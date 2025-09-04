Città

SARONNO – Un passo avanti verso il futuro della cascina Paiosa, alle porte del Parco del Lura. Nelle scorse settimane si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio interessate a collaborare per la gestione dello stabile, con l’obiettivo di renderlo finalmente fruibile ai cittadini.

La struttura, completata nel 2019 tra le vie Trento e Togliatti a Cassina Ferrara, era stata pensata come porta di accesso al Parco del Lura. L’idea originaria prevedeva uno spazio in grado di accogliere famiglie, camminatori e ciclisti, con servizi dedicati come noleggi bici, bar e aree di sosta. Nonostante la conclusione dei lavori, però, il progetto non è mai decollato: i bandi lanciati negli anni non hanno portato all’individuazione di un gestore.

Oggi la prospettiva è quella di una co-progettazione con il mondo del terzo settore, capace di unire competenze e risorse per garantire una gestione condivisa. Le realtà interessate hanno manifestato disponibilità a farsi carico della cascina, a patto che vengano risolti i problemi strutturali ancora presenti, in particolare alcune infiltrazioni che impediscono l’utilizzo degli spazi.

Prima di arrivare all’apertura, quindi, sarà necessario un intervento tecnico per la sistemazione dell’edificio. L’amministrazione ha avviato le verifiche con l’ufficio tecnico per stimare i costi e definire le priorità.

