SOLARO – È operativo da settembre l’Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt) di Casa Brollo, in piazza Achille Grandi, nato dalla convenzione stipulata dal Comune di Solaro con Asst Rhodense. Il servizio è dedicato soprattutto agli anziani e a chi ha difficoltà negli spostamenti, rimasti senza medico di base dopo la cessazione dell’attività della dottoressa Valentina Berlusconi.

L’ambulatorio non sostituisce il medico di famiglia, ma rappresenta un punto di assistenza sanitaria temporaneo per i cittadini del Villaggio Brollo. La struttura è attiva il giovedì dalle 14 alle 18 con il dottor Lorenzo Muddolon e due sabati al mese, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, con la dottoressa Cristina Meloni.

Per prenotare le visite è obbligatorio chiamare il numero 3312626495 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Non è possibile accedere senza prenotazione. Ai cittadini è richiesto di presentarsi sempre con la tessera sanitaria regionale.

L’Amt di Solaro è finanziato da Asst Rhodense con il supporto logistico del Comune e la disponibilità dei medici Meloni e Muddolon. Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito del Comune di Solaro.

Scelta o revoca del medico di base

Chi deve ancora selezionare un nuovo medico può:

accedere con Spid al Fascicolo Sanitario Elettronico;

recarsi nelle farmacie del territorio;

utilizzare la piattaforma Sioc

rivolgersi allo sportello Scelta e Revoca di Garbagnate, in via Per Cesate 62, aperto dal lunedì al venerdì 8.45-12.30 e il mercoledì anche 13.30-15.45.

Amt di Bollate

Per chi non trova disponibilità a Solaro rimane attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo della Casa di Comunità di Bollate, in via Piave 20. La prenotazione avviene chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da fisso) oppure 02.999599 (da cellulare), dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8 alle 20.

Prescrizioni di farmaci online

È stato attivato anche un servizio per la gestione delle prescrizioni di farmaci ad uso cronico. Le richieste devono essere inviate via mail all’indirizzo [email protected], indicando:

nome, cognome e codice fiscale,

nome del farmaco, dosaggio e posologia,

ultime 5 lettere della tessera sanitaria,

numero di telefono.

Le richieste vanno inviate una per singolo paziente e vengono evase entro tre giorni lavorativi. Le ricette dematerializzate saranno disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico e inviate alla mail del richiedente.

