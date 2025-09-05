Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il suo percorso parla per lui e non c’è bisogno di aggiungere molto per presentarlo: Stefano Vaghi, difensore centrale, arriva alla Caronnese (Eccellenza) per rinforzare la linea di mister Michele Ferri.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Sampdoria, Vaghi ha anche più di 60 partite giocate in Serie C con la maglia della Pro Patria. Per il giocatore classe 2001 quella della Caronnese è una nuova avventura accettata con grande entusiasmo. Ecco le sue parole da nuovo giocatore rossoblù.

“Sono un giocatore difensivo, abbastanza fisicato e la mia miglior qualità è la velocità. Ho accettato la proposta della Caronnese perché è una società che ho sempre avuto a cuore in quanto ci avevo già giocato nelle giovanili e quindi è stato un po’ come tornare a casa. In più è una società solida, forte e con obbiettivi molto importanti e che voglio condividere. Avendo anche conosciuto i presidenti e lo staff ho percepito grande fiducia nei miei confronti, pertanto ho accettato con grande entusiasmo con la promessa di ripagare questa fiducia in campo”.

“L’obiettivo di questa stagione sarà di raggiungere molti traguardi personali ma soprattutto di squadra. All’interno dello spogliatoio voglio portare, oltre alle mie qualità, la mia determinazione e tenacia oltre che l’esperienza maturata in questi anni di serie C, restando umile e mettendo sempre al primo posto il bene della squadra”.

