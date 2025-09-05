Calcio Eccellenza, rinforzo per l’Ardor Lazzate alla vigilia del derby con Fbc Saronno
5 Settembre 2025
LAZZATE – Colpo di mercato in casa Ardor Lazzate: alla vigilia dell’esordio ufficiale nella Coppa Italia di Eccellenza contro il Fbc Saronno, i gialloblù hanno infatti annunciato l’arrivo del difensore Alessandro Rovedatti, classe 2003.
Il giovane centrale, cresciuto calcisticamente tra Varesina, Gavirate, Verbano e Ispra, nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Besnatese, contribuendo alla promozione in Eccellenza. Ora approda a Lazzate per rinforzare il reparto difensivo della formazione allenata da Ferdinando.
Il debutto stagionale è in programma domenica alle 16 allo stadio di via Laratta a Lazzate, dove andrà in scena il derby di Coppa Italia tra Ardor e Fbc Saronno: una sfida che segna l’inizio ufficiale della nuova annata per entrambe le squadre.
