Calcio femminile, anche Berlato si unisce alla Caronnese women
5 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Una nuova calciatrice rossoblù si presenta ai tifosi. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie C femminile e la Caronnese prosegue con la costruzione della sua squadra. Ecco Martina Berlato, nuovo acquisto: classe 2001, difensore proveniente dalle Azalee.
Che giocatrice sei?
- “Mi definirei una giocatrice determinata e affidabile. In campo sono un difensore centrale che ama dare il massimo in ogni situazione. Mi piace lavorare per la squadra, comunicare con le compagne e trasmettere sicurezza al reparto difensivo. Cerco sempre di unire carattere e spirito di sacrificio con la voglia di crescere e migliorarmi ogni giorno”.
Quando ti sei avvicinata al calcio?
- “Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni insieme ad alcuni miei compagni di classe. Prima avevo provato tanti altri sport grazie a mia mamma, che mi ha sempre incoraggiata a trovare quello giusto per me, ma nessuno mi entusiasmava davvero. Quando ho messo piede in campo per la prima volta ho capito subito che il calcio era la mia passione: mi faceva sentire libera, felice e parte di un gruppo”.
Cosa ti ha spinto a scegliere la Caronnese?
- “Ho scelto la Caronnese perché il progetto mi ha subito trasmesso fiducia e motivazione. Sentivo il bisogno di nuovi stimoli e di una sfida che mi permettesse di crescere sia come calciatrice che come persona. Qui ho trovato un ambiente ambizioso, con obiettivi chiari e la voglia di costruire qualcosa di importante: è proprio ciò che cercavo per continuare a migliorarmi e dare il massimo”.
Quali sono le tue aspettative per il nuovo campionato?
- “Le mie aspettative per questa stagione sono di dare sempre il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Voglio crescere sotto tutti i punti di vista, migliorare come giocatrice e contribuire al meglio agli obiettivi della squadra. L’importante per me è mettere impegno, costanza e passione, così da poter raggiungere traguardi importanti insieme”.