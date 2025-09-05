Calcio

MUGGIÒ – Una decisione che ha fatto discutere nel mondo del calcio dilettantistico locale: è quella presa dal Fucina Muggiò, formazione di Eccellenza che ha scelto di dire stop ai social e agli smartphone nel centro sportivo. A guidare questa svolta è il nuovo direttore sportivo Umberto Cortelazzi, ex allenatore del Fbc Saronno, dove tifosi e appassionati lo ricordano con affetto per i buoni risultati conquistati negli anni passati.

Cortelazzi ha imposto due regole precise: niente telefoni né riprese video durante gli allenamenti e le partite, e divieto per i tesserati di partecipare a tornei extra come la Kings League. “Preferisco vincere le partite piuttosto che inseguire i like” ha spiegato, sottolineando la volontà di riportare al centro l’aspetto sportivo e il senso di appartenenza. Una scelta insolita in un calcio sempre più legato all’immagine e alla comunicazione digitale, ma che a Muggiò segna l’inizio di una nuova era sotto la sua direzione, all’insegna della disciplina e della concentrazione esclusiva sul campo.

