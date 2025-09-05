Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ancora un episodio di furto nei parcheggi dell’area dei centri commerciali lungo la ex statale Varesina. Una cittadina ha denunciato tramite i social quanto accaduto, lanciando anche un appello per provare a recuperare almeno parte della refurtiva. La donna racconta di essere stata derubata nel pomeriggio dell’altro giorno: ignoti hanno forzato la sua auto portando via un marsupio nero contenente portafoglio, documenti e carta di credito, oltre a una borsa da viaggio rossa con effetti personali e a una collana da uomo.

“Se qualcuno dovesse notare in giro questi oggetti abbandonati – scrive la vittima – vi chiedo di avvisarmi”. L’episodio conferma la necessità di prestare massima attenzione nelle aree di sosta molto frequentate, dove purtroppo non sono rari furti di questo genere.

(foto archivio)

05092025