Cesano Maderno, manutenzioni straordinarie in via Cavour
5 Settembre 2025
CESANO MADERNO – Lavori di manutenzione straordinaria in via Cavour a Cesano Maderno: l’altra sera all’oratorio di Binzago, in una sala gremita di cittadini, si è svolto un incontro pubblico di presentazione dell’intervento che prenderà il via a metà settembre.
Ad illustrare il progetto l’assessore comunale ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e il direttore dei lavori, architetto Luca Riva. Presenti gli assessori Bevacqua, Arnaboldi, Battaglia e il vicesindaco Romeo, oltre a diversi consiglieri comunali. L’intervento risolverà le criticità di via Cavour, evidenziatesi già prima della chiusura del ponte di via Duca d’Aosta: in particolare gli avvallamenti, i ristagni d’acqua che si formano a seguito delle sempre più frequenti piogge torrenziali, la rumorosità e le continue attività di manutenzione.
I lavori si pongono in continuità con quelli che l’Amministrazione Comunale sta realizzando sempre a Binzago, come il rifacimento dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Conciliazione e via Milano e la progettazione esecutiva del Pgtu tra le vie Strada e Leopardi che consentirà una mobilità più razionale nel quartiere e che sarà attuata entro l’anno.
Come spiegano dal Comune “l’intervento in via Cavour riguarderà la sistemazione della parte carrabile, da via Conciliazione a via Milano. L’obiettivo è il mantenimento della qualità urbana conferita al quartiere con il precedente intervento del 2007, risolvendo però i problemi originati dalla pavimentazione discontinua della carreggiata, soggetta a cedimenti per il traffico veicolare. Il porfido della via sarà quindi sostituito da una pavimentazione continua bituminosa con innesti in porfido coerente con i percorsi pedonali esistenti e la porzione attorno al Monumento ai Caduti che saranno invece ripristinati e conservati allo stato attuale. La zona continuerà a rimanere a prevalenza pedonale con limite 30km/h”.
L’intervento durerà circa 30 giorni e si svolgerà in due parti: il primo, della durata di un paio di settimane, riguarderà il tratto dal Monumento ai Caduti a piazza dell’Amicizia; il secondo, più breve, interesserà la restante parte dell’arteria fino a via Milano. Obiettivo dell’incontro quello di limitare al massimo l’impatto del cantiere, ascoltando i cittadini, che ieri sera hanno posto domande sul progetto, le tempistiche, i parcheggi ed i percorsi consigliati durante l’intervento, e condividendo le modalità di svolgimento dei lavori. “Grazie all’oratorio di Binzago per avere ospitato l’incontro e ai partecipanti – rilevano i responsabili comunali – Come comunicato durante la riunione le esigenze puntuali di residenti e attività commerciali possono essere indirizzate alla mail: [email protected]”.
