SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 28 agosto.

Calama-san Pedro de Atacama. 100 km di strada con quasi 1400 metri di dislivello e altitudine massima di 3500 mt.

Si pedala in mezzo al nulla del deserto, la strada è abbastanza trafficata, porta alle frontiere con Argentina e Bolivia. La discesa su San Pedro è lunga e fa freddo , devo indossare capi caldi e l’antivento. Ho il mio bel da fare a non superare la velocità che penso di sicurezza per la bici carica: con borse laterali, sacca sul portapacchi, acqua: attorno ai 17- 18 kg di bagaglio. Anche il vento forte e la sabbia che solleva fanno la loro parte; menomale che alla fine riprende un poco a salire.

6-7 di km prima di San Pedro c’è un punto di osservazione sulla Valle della lLna: spettacolare, sembra davvero un paesaggio lunare però di roccia rossastra.

Arrivo a San Pedro che sono le 16 passate.

