Cronaca

SOLARO – Attimi di paura martedì sera in via Diaz, strada che si affaccia sulla Saronno-Monza, quando una donna e il figlio, soli in casa intorno alle 21, si sono accorti della presenza di due sconosciuti. Uno di loro teneva in mano un piede di porco e aveva già forzato l’ingresso. I residenti, senza perdere tempo, hanno dato l’allarme ai carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, effettuando i primi rilievi, ha scoperto come i malviventi si fossero già introdotti poco prima in un’altra abitazione della stessa via. In quel caso, i padroni di casa erano appena partiti per le vacanze e i ladri avevano avuto via libera per rovistare nelle stanze, scappando con il bottino. Ingenti i danni: serratura del cancello divelta e diversi serramenti delle finestre.

Sono stati i militari ad avvisare i proprietari che sono subito rientrati dalle vacanze. I due malviventi sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce, nonostante l’intervento tempestivo. Sono in corso le indagini per cercare di identificarli.

L’episodio ha destato forte preoccupazione in quartiere: in via Diaz già nei mesi scorsi si erano registrati altri furti in abitazione, e la nuova ondata di effrazioni ha riportato l’ansia tra i residenti, che chiedono maggiori controlli.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09