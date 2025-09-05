Cogliate

COGLIATE – L’attesa è finita: questa sera, venerdì 5 settembre, torna su Real Time Bake Off Italia e per Cogliate sarà una serata speciale. A debuttare sotto il tendone più famoso della televisione ci sarà infatti Marco Fusaro, 47 anni, direttore risorse umane con la passione per i dolci.

La sua partecipazione alla tredicesima edizione porta entusiasmo in paese: Fusaro è stato selezionato tra centinaia di aspiranti pasticceri amatoriali e farà parte del gruppo di sedici concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di impasti e decorazioni. A guidare il programma sarà la nuova conduttrice Brenda Lodigiani, mentre i giudici valuteranno creatività, tecnica e precisione di ogni prova.

Fondamentale, nel suo percorso, il sostegno della “famiglia M”: la moglie e i due figli, che lui definisce con affetto “i primi assaggiatori”. Tutti in casa, compresi gli animali domestici, hanno un nome che inizia con la lettera M, un dettaglio che Marco racconta con ironia e che rende già particolare la sua storia. Unita al suo carattere competitivo, questa cifra personale lo distingue come uno dei volti più curiosi del nuovo cast.

Alla soglia dei cinquant’anni, Fusaro vive questa sfida come una nuova scalata, dopo quelle affrontate in montagna. “Non partecipo per perdere, ma per vincere” sottolinea, mostrando lo stesso spirito agonistico che lo ha sempre accompagnato nello sport e nella vita.

Quella di Fusaro non è la prima presenza cogliatese al programma: nel 2017 era stato protagonista Paolo Patrizi, sportivo e artista degli spettacoli acrobatici, mentre nel 2020 aveva partecipato a Junior Bake Off Italia il giovane Samuele Vitorino. Con il debutto di stasera, Cogliate conferma così il suo legame speciale con il mondo della pasticceria televisiva.

