Comasco

ROVELLO PORRO – Sarà un fine settimana speciale quello che attende Rovello Porro, pronto ad animarsi con due eventi capaci di richiamare grandi e piccoli. Sabato 6 settembre dalle 18.30 torna la Mezza Notte Bianca Rovellese, appuntamento molto atteso che trasformerà le vie del paese in un palcoscenico diffuso di musica, spettacoli e divertimento.

La serata offrirà intrattenimenti per tutti i gusti: esibizioni musicali, artisti di strada, spazi dedicati ai bambini con gonfiabili e giochi, bancarelle e stand con gli hobbisti. A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci sarà la partecipazione delle associazioni locali e l’apertura straordinaria dei negozi, in una vera e propria festa di comunità che unisce commercio, cultura e socialità.

Ad anticipare la Notte Bianca sarà l’appuntamento teatrale di venerdì 5 settembre alle 21 al teatro San Giuseppe. In scena lo spettacolo Fantafavole di una notte di mezza estate, proposto dalla compagnia “I Geniattori”, un gruppo di genitori-attori che da anni porta sul palco storie fantastiche e divertenti, pensate per un pubblico di tutte le età.

Con questo doppio appuntamento Rovello Porro conferma la sua voglia di ritrovarsi e fare festa, offrendo due serate ricche di emozioni e partecipazione, capaci di unire famiglie, bambini, giovani e adulti in un’atmosfera di allegria e condivisione.

(foto archivio)

