Groane

MONZA – Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede della provincia di Monza e della Brianza, l’incontro istituzionale tra il presidente Luca Santambrogio e il nuovo prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata, recentemente nominato dal Consiglio dei Ministri.

Durante il colloquio, improntato alla massima cordialità e collaborazione e a cui hanno partecipato anche il segretario generale e i dirigenti dell’ente di via Grigna, sono stati affrontati i principali temi di interesse per il territorio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, al coordinamento tra enti locali e allo sviluppo sostenibile della Brianza.

“È stato un incontro molto positivo, che conferma la volontà comune di mantenere un dialogo costante e costruttivo e lavorare in sinergia per il bene del nostro territorio, come già si è fatto in questi anni in collaborazione con il Prefetto Patrizia Palmisani, a cui vanno i miei più profondi ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in un periodo, peraltro, di grandi difficoltà e incertezze quale quello della pandemia da Covid-19. Al Prefetto Roccatagliata rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare con competenza e sensibilità le esigenze della nostra comunità”, ha dichiarato il presidente LucaSantambrogio al termine della visita.

Al termine dell’incontro, si sono svolte le foto di rito di fronte al gonfalone provinciale. La provincia di Monza e della Brianza rinnova al prefetto Roccatagliata i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che la sua presenza rappresenterà un valore aggiunto per l’intero territorio brianzolo.

