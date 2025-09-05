Città

SARONNO – Sono iniziati i lavori di recupero e valorizzazione di Palazzo Visconti, uno degli edifici storici più significativi della città. Con determinazione comunale n. 942 del 26 agosto 2025 l’intervento è stato affidato a un’impresa qualificata, incaricata di occuparsi in questa prima fase del cortile gentilizio interno. L’obiettivo è restituire alla comunità uno spazio idoneo a ospitare eventi culturali.

Il progetto ha un valore contrattuale di 519.702,03 euro e si inserisce in un percorso di rigenerazione urbana che guarda al centro storico e allo sviluppo dei distretti del commercio della città. Il primo lotto unisce infatti due finanziamenti regionali complementari. A partire dal 1 settembre, l’impresa incaricata ha già avviato le operazioni di allestimento del cantiere nelle aree interessate.

Non si tratta però di un intervento isolato. Sono già in corso le procedure per l’affidamento del secondo lotto, come richiesto dalla Sovrintendenza nel parere espresso sul progetto. Questa fase comprenderà la messa in sicurezza dell’area interna del cortile, il restauro e la ricollocazione dei serramenti storici che vi si affacciano. Si tratta di un passaggio indispensabile per consentire l’apertura del cortile Visconti al pubblico e per renderlo disponibile a manifestazioni di spettacolo e iniziative culturali.

Grande la soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che vede in questo avvio un passo decisivo per la valorizzazione del patrimonio storico cittadino. “L’inizio dei lavori a Palazzo Visconti è un momento di grande soddisfazione per tutta la nostra Amministrazione. Questo progetto è l’espressione tangibile del nostro impegno a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città, restituendo ai cittadini uno spazio di grande pregio. Il cortile interno, una volta riqualificato, diventerà un luogo vivo, un punto di riferimento per la cultura e per gli eventi, capace di attrarre visitatori e di rafforzare il nostro legame con la storia di Saronno. Questo è solo il primo passo di un percorso che porterà al recupero di un simbolo della nostra città” sottolinea la sindaca Ilaria Pagani.

