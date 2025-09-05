Città

SARONNO – Martedì 9 settembre via Lainati chiusa per abbattimento di un albero. Sarà necessaria una modifica alla viabilità cittadina martedì 9 settembre, dalle 8.30 alle 18, per consentire l’abbattimento di un albero in via Lainati, all’altezza del civico 1A.

Il tratto compreso tra via monsignor Attilio Castelli e via Varese resterà chiuso al traffico veicolare per l’intera giornata. Potranno comunque accedere i residenti e i mezzi di soccorso, per i quali sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Cambiamenti anche per chi percorre via Varese. All’intersezione con via Lainati, in entrambe le direzioni di marcia, sarà obbligatorio proseguire diritto. La deroga al divieto vale solo per residenti e mezzi di emergenza, che avranno a disposizione il doppio senso.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi.

