Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di ieri, giovedì 4 settembre di Tu@Saronno.

Ci uniamo, con un giorno di ritardo, agli auguri di Anpi per i 99 di Aurelio Legnani, storico partigiano saronnese con il nome di battaglia “Gatto”, memoria storica della Resistenza nella nostra città e instancabile divulgatore dei valori che hanno portato alla fine del nazifascismo in Italia e all’istituzione della Repubblica.

Aurelio ci ha onorato di candidarsi con Tu@Saronno nel 2020, venendo anche di persona a incoraggiarci durante la campagna elettorale. Insieme a Paride Brunetti nel 2009 e a Ivonne Trebbi nell’ultima tornata elettorale, ha simboleggiato con la sua disponibilità i valori costituzionali che sono il punto di riferimento della nostra azione politica.

Tanti auguri Aurelio!

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09