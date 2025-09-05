Primo piano

SARONNO – Da lunedì 8 settembre a venerdì 19 settembre, in orario notturno dalle 21 alle 6, sono in programma interventi su via Varese che comporteranno modifiche importanti alla circolazione.

Il tratto compreso tra via Pacinotti e via Padre Giuliani diventerà area di cantiere: qui scatteranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata. Restano comunque garantiti l’ingresso e l’uscita dal parcheggio di via Varese fronte civico 118, a cui si potrà accedere da viale Balaguer.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, i veicoli provenienti da sud saranno indirizzati lungo via Pacinotti, via Galvani e via Padre Giuliani. Chi arriverà da nord dovrà invece utilizzare via Padre Giuliani o via Legnanino.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata in zona e a programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle limitazioni previste per tutta la durata del cantiere.

