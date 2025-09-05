Città

È tempo di ripartenza alla piscina comunale di via Miola. Con il mese di settembre torna l’atteso gonfiaggio del pallone pressostatico, che segna l’inizio della nuova stagione sportiva e l’avvio di corsi e attività sempre molto partecipati.

Le operazioni, curate da Saronno Servizi Ssd, hanno preso il via il primo settembre con le fasi di montaggio del pallone. Contestualmente è prevista anche l’installazione dello spray park, che arricchirà ulteriormente l’offerta dell’impianto e che sarà a disposizione degli utenti più piccoli.

Il calendario dei lavori ha visto lo svuotamento della vasca il 5 settembre, seguito dalle attività di pulizia generale nei giorni 10 e 11 settembre. Dal 13 settembre il pallone sarà ufficialmente riaperto e l’impianto tornerà a disposizione di tutti con i corsi di nuoto, le attività di fitness in acqua e i nuovi programmi studiati per la stagione 2025.

La riapertura del pallone si conferma molto attesa dagli utenti confermando la piscina di via Miola come punto di riferimento per lo sport, il benessere e il tempo libero a Saronno.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile contattare la reception della piscina o scrivere a [email protected]

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09