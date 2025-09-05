Softball

SARONNO – Partenza internazionale per tre giocatrici della Inox Team Saronno Softball: McKenzie Barbara, Alessandra Rotondo (foto) e Christina Toniolo sono ieri volate a Praga, dove da domenica 7 settembre a sabato 13 settembre difenderanno i colori dell’Italia nell’Europeo di softball.

La Nazionale Elite, guidata dal tecnico Craig Montvidas, in ritiro a Saronno, ha svolto la preparazione negli ultimi giorni all’impianto di Caronno Pertusella, disputando anche due test amichevoli contro la Spagna, utili per rifinire la condizione in vista del debutto continentale.

Dal Saronno arrivano parole di orgoglio e incoraggiamento: “Alle nostre tre atlete i più vivi complimenti da parte del presidente Massimo Rotondo, del direttivo, dello staff tecnico e dirigenziale”, è il messaggio della società dell’Inox Team Saronno, che seguirà da vicino l’avventura delle sue giocatrici in maglia azzurra.

