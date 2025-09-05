Cronaca

SOLARO – Sono rimasti feriti un ragazzo di 20 anni e un uomo di 57 nell’incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 5 settembre, in corso Europa all’altezza del civico 72. La loro auto si è ribaltata mentre percorreva la strada e il sinistro ha richiesto un ampio intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce viola di Cesate e una della Croce azzurra di Caronno, insieme ad un’automedica. I sanitari di Areu hanno prestato le prime cure ai feriti entrambi sono stati accompagnati all’ospedale di Garbagnate Milanese per ulteriori accertamenti.

Sul luogo nell’incidente sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada e i mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

