UBOLDO – Sarebbe di 300 euro il bottino del furto messo a segno alle prime ore di oggi, venerdì 5 settembre, ai danni della farmacia Moderna di via 4 Novembre. Un uomo incappucciato è riuscito a entrare nell’esercizio dopo aver ripetutamente colpito una delle vetrine a calci fino a mandarla in frantumi.

Entro nel locale è andato oltre il balcone ha preso la cassa ed è scappato. L’ha aperta in via Mazzini dove l’ha abbandonata dopo aver preso i soldi. Lì è stata poi recuperata. Come detto il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 300 euro. Il titolare ha sporto denuncia e consegnato ai carabinieri le registrazioni video che mostrano il blitz con il malvivente che coperto da un cappuccio prendere ripetutamente a calci la vetrina. Le indagini sono in corso per risalire all’autore della spaccata.

E’ la seconda farmacia presa di mira nel Saronnese nel giro di poche settimane. A Gerenzano nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto, la farmacia comunale era stata presa di mira da ignoti che, dopo aver sfondato la vetrina, avevano cercato soldi e oggetti di valore. Anche in quel caso i danni alla struttura erano stati ingenti e avevano reso necessario un intervento immediato per ripristinare i locali.

