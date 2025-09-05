iltra2

VEDANO OLONA – Appuntamento domenica 7 settembre a Vedano Olona con la prima edizione della “Camminata in rosa”, manifestazione non competitiva organizzata dal Comune insieme all’associazione A.Me.Vo e inserita nell’ambito dell’evento “Valbossa in rosa” per la prevenzione del tumore al seno.

Il ritrovo è fissato dalle 16 al parco Spech, sede Alpini. Alle 16.30 prenderanno il via le iscrizioni (quota 5 euro con gadget omaggio fino ad esaurimento, gratuita per i bambini sotto i 10 anni). La partenza è prevista alle 17 con un percorso di 5,2 chilometri tra le vie del paese. L’arrivo sarà in piazza San Maurizio.

Al termine della camminata i partecipanti troveranno uno stand gastronomico a cura dell’associazione A.Me.Vo. In serata, dalle 20.30, è in programma anche il “Burraco in Rosa” presso l’oratorio.

Il ricavato sarà interamente devoluto a “Valbossa in rosa” per sostenere le iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno. L’organizzazione invita i partecipanti a indossare un indumento o un accessorio rosa, simbolo della campagna.

(foto archivio: Camminata in rosa nella zona)

