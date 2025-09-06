Calcio

SOLARO – Ieri sera negli spazi del concessionari Dalma di via Varese a Solaro la presentazione ufficiale di prima squadra (Promozione) e juniores della Universal Solaro in vista del prossimi campionati di calcio. Tutti presenti, giocatori, tecnici e dirigenti oltre ad appassionati ed amici del club, per questo primo momento ufficiale della nuova annata. A fare gli onori di casa – coi titolari della Dalma che hanno ospitato l’evento – il responsabile marketing, Romi Fuke, che ha parlato del ruolo del volontariato nella società e del supporto degli sponsor; mentre il presidente Mauro Lattuada si è soffermato sull’impegno di crescita del club.

Degli aspetti sportivi hanno parlato il direttore sportivo Luca Volpi e l’allenatore Simone Broccanello, entrambi confermatissimi: a livello di formazione maggiore l’Universal punterà alle zone alte della graduatoria.

Rosa prima squadra

Giocatori

Portieri

Damiano Cuzzolin – portiere

Davide Pasiani – portiere

Difensori

Tito Belnome – difensore

Alessandro Clerici – difensore

Alessandro Giordano – difensore

Riccardo Greco – difensore

Guglielmo Gussoni – difensore

Lorenzo Lauriola – difensore

Luca Panariello – difensore

Samuele Sordillo – difensore

Alessandro Suimma – difensore

Gabriele Trionfo – difensore

Lorenzo Valente – difensore

Centrocampisti

Luca Comani – centrocampista

Andrea Cristofalo – centrocampista

Davide De Angelis – centrocampista

Mattia De Carlo – centrocampista

Luca Latino – centrocampista

Adam Mouiz – centrocampista

Alessio Mossoni – centrocampista

Andrea Romanò – centrocampista

Lorenzo Rubini – centrocampista

Gabriele Sandrini – centrocampista

Luca Francesco – centrocampista

Mattia Ziliani – centrocampista

Attaccanti

Alex Giarla – attaccante

Matteo Ramaccini – attaccante

Dylan Ramagiolo – attaccante

Davide Tartaglione – attaccante

Staff

Simone Broccanello – mister

Francesco Praino – vice mister

Roberto Ruggiero – preparatore portieri

Filippo De Luca – preparatore portieri

Fabio Piuri – team manager

Vito Epifani – dirigente ufficiale

Gianni Caniglia – dirigente accompagnatore

Antonio Britanni – dirigente accompagnatore

