Calcio Promozione, ieri sera presentazione ufficiale Universal Solaro
6 Settembre 2025
SOLARO – Ieri sera negli spazi del concessionari Dalma di via Varese a Solaro la presentazione ufficiale di prima squadra (Promozione) e juniores della Universal Solaro in vista del prossimi campionati di calcio. Tutti presenti, giocatori, tecnici e dirigenti oltre ad appassionati ed amici del club, per questo primo momento ufficiale della nuova annata. A fare gli onori di casa – coi titolari della Dalma che hanno ospitato l’evento – il responsabile marketing, Romi Fuke, che ha parlato del ruolo del volontariato nella società e del supporto degli sponsor; mentre il presidente Mauro Lattuada si è soffermato sull’impegno di crescita del club.
Degli aspetti sportivi hanno parlato il direttore sportivo Luca Volpi e l’allenatore Simone Broccanello, entrambi confermatissimi: a livello di formazione maggiore l’Universal punterà alle zone alte della graduatoria.
Rosa prima squadra
Giocatori
Portieri
-
Damiano Cuzzolin – portiere
-
Davide Pasiani – portiere
Difensori
-
Tito Belnome – difensore
-
Alessandro Clerici – difensore
-
Alessandro Giordano – difensore
-
Riccardo Greco – difensore
-
Guglielmo Gussoni – difensore
-
Lorenzo Lauriola – difensore
-
Luca Panariello – difensore
-
Samuele Sordillo – difensore
-
Alessandro Suimma – difensore
-
Gabriele Trionfo – difensore
-
Lorenzo Valente – difensore
Centrocampisti
-
Luca Comani – centrocampista
-
Andrea Cristofalo – centrocampista
-
Davide De Angelis – centrocampista
-
Mattia De Carlo – centrocampista
-
Luca Latino – centrocampista
-
Adam Mouiz – centrocampista
-
Alessio Mossoni – centrocampista
-
Andrea Romanò – centrocampista
-
Lorenzo Rubini – centrocampista
-
Gabriele Sandrini – centrocampista
-
Luca Francesco – centrocampista
-
Mattia Ziliani – centrocampista
Attaccanti
-
Alex Giarla – attaccante
-
Matteo Ramaccini – attaccante
-
Dylan Ramagiolo – attaccante
-
Davide Tartaglione – attaccante
Staff
-
Simone Broccanello – mister
-
Francesco Praino – vice mister
-
Roberto Ruggiero – preparatore portieri
-
Filippo De Luca – preparatore portieri
-
Fabio Piuri – team manager
-
Vito Epifani – dirigente ufficiale
-
Gianni Caniglia – dirigente accompagnatore
-
Antonio Britanni – dirigente accompagnatore
06092025