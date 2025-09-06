Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Giornata speciale oggi in città con la cerimonia ufficiale di intitolazione della piscina comunale a Todeschini – Fantoni. L’appuntamento è alle 11 alla piscina comunale, dove si terrà la cerimonia alla presenza delle autorità e delle associazioni sportive.

Il programma prevede poi, alle 11.30, l’inaugurazione di una mostra allestita nella Sala Agorà del Comune di Caronno Pertusella. A seguire è previsto un rinfresco, offerto da Camst.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Caronno Pertusella con la collaborazione del Centro Sportivo, della società di nuoto e del Comitato Amici di Fabio; e si tiene in occasione del 55′ anniversario di apertura dell’impianto, che si trova nel centro cittadino in via Capo Sile.

