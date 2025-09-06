iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 7 settembre, il comune di Castiglione Olona, in collaborazione con Bbcu Team, Castiglione Olona, organizza la 2a edizione di “Smoke in the Caste”, gara di bbq che fa parte della tappa del campionato italiano di barbeque ed aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.

A partire dalle 9.30, il Castello di Monteruzzo (via Marconi, 1) ospiterà i team partecipanti che si sfideranno nel cucinare diverse pietanze esclusivamente a base di bbq, mentre una giuria competente decreterà il vincitore.

Durante l’intero evento, che proseguirà fino alle ore 21.00, tante attività perfette per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccini. Un buonissimo stand gastronomico con specialità cotture al Bbq come Pulled Pork e Ribs (costine) e altre specialità’ cucinate dal nostro Bbcu Team, esposizione di auto americane, parco giochi con gonfiabili e musica dal vivo con 3 gruppi che si alternano durante la giornata …per una domenica all’insegna del American Dream.

Ricordiamo che lo stesso giorno, sempre nel borgo antico, i musei cittadini saranno aperti e visitabili e si terrà la tradizionale fiera del Cardinale con una novantina di espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e tantissimi hobbisti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09