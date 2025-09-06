iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grave incidente ieri pomeriggio sulla ex statale Varesina, nel tratto della provinciale 233 verso Vedano. Poco dopo le 15 un’auto e una moto di piccola cilindrata si sono scontrate: tre i giovani coinvolti.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 18 anni, passeggera della moto, trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Circolo di Varese. In codice giallo il coetaneo alla guida della moto, mentre il 21enne al volante dell’auto non ha avuto bisogno del ricovero.

Sul posto, oltre ai sanitari di Areu con due ambulanze e un’automedica, sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti.

(foto archivio)

