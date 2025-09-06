Lombardia

MONZA – Nel primo vero giorno di gara, con le due sessioni di prove libere, l’attesa degli spettatori e dei media è tutta per la Ferrari che deve riscattarsi dalla debàcle olandese. Il pronostico non delude il pubblico già numeroso il venerdì: la prima sessione di prove libere vede Charles Leclerc e Luis Hamilton rispettivamente primo e secondo, mentre la seconda è della Mclaren di Lando Norris, ma il monegasco di Maranello è subito dietro. Mr. 7 volte è quinto, a poca distanza. Tra i due compagni di squadra, la Williams dell’ex Carlos Sainz e la Mclaren dell’attuale – primo fra tutti – Oscar Piastri che deve recuperare feeling con la propria vettura, “prestata” al terzo pilota della scuderia di Woking, Alex Dunne, durante la prima sessione. Sesto, il Campione del Mondo Max Verstappen comunque vicinissimo ai primi. Solamente decimo al crono George Russel con la Mercedes, obbligato ad un reset della propria auto, dopo il guasto meccanico che lo ha fermato durante la prima sessione di prove. Ancora non bene per l’idolo italiano Andrea Kimi Antonelli che, con la l’altra Mercedes, finisce in ghiaia alla seconda di Lesmo, dopo appena dieci minuti dallo start, ricordando a tutti quanto successo anche l’anno scorso, alla curva Alboreto (ex Parabolica), a poche ore dalla sua nomina a pilota ufficiale della scuderia tedesca, per il 2025. Pirelli, unico fornitore di pneumatici del campionato, ha rilevato uno scarso degrado delle gomme, grazie al totale rinnovo dell’asfalto del circuito. Questo ci fa supporre che, oltre alle qualifiche tiratissime, le scuderie cercheranno di programmare una sola sosta ai box per i 53 giri del gran premio.

Intanto, dentro e fuori il circuito la festa continua. Uno degli appuntamenti più importanti è Confartigianato Motori, storico Premio ideato e organizzato da Confartigianato Imprese e giunto alla sua 43ª edizione. Una cerimonia che celebra non solo i protagonisti della Formula 1, ma anche il legame tra il mondo dell’automotive e quello dell’impresa artigiana italiana. Quest’anno, per celebrare i campioni intervenuti durante l’intera giornata, è stata scelta la saletta Fans Club a piano terra del Sassoli Building, utilizzata martedì dai rappresentanti dell’autodromo, per presentare alla stampa il 74° Gran Premio d’Italia di Formula 1.

“Oggi, a Monza, con il Premio Confartigianato Motori celebriamo passione, coraggio, sfide sempre nuove che accomunano il mondo delle corse automobilistiche e l’Italia produttiva fatta da artigiani e

piccole imprese che, ogni giorno, rendono grande il nostro Paese – dichiara il presidente di Confartigianato Marco Granelli. In totale sono stati assegnati dodici premi, tra cui il riconoscimento “Tecnologia e Ambiente”, realizzato in collaborazione con il Parco Valle Lambro.

Anche quest’anno i trofei sono stati interamente realizzati dagli artigiani brianzoli, simbolo tangibile del valore della manifattura locale. I premi a dischi, divenuti ormai firma estetica della manifestazione, sono composti da otto materiali diversi (ferro, legno, carbonio, vetro, plastica, pietra, rame, alluminio) disposti su una base in plexiglass trasparente, a rappresentare la varietà e la creatività del mondo artigiano.

Tra campioni premiati nel 2025 Andrea Kimi Antonelli che ha ricevuto il premio “Italia sul podio”, Isack Hadjar quale “Best Rookie 2025”, Toto Wolff per il “Best Support Award”, mentre il team della Ferrari ha ricevuto il premio “Best PitStop 2025”.