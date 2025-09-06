Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 5 settembre, spiccano i fatti di cronaca con un furto sventato dai proprietari a Gerenzano e una spaccata notturna in farmacia a Uboldo. A Saronno si parla di solidarietà abitativa e della riqualificazione di Palazzo Visconti, mentre a Solaro si registra un grave incidente stradale. Infine, controlli straordinari alle porte della città con il progetto Groane.

A Solaro due ladri sono stati messi in fuga dai padroni di casa dopo aver appena svaligiato la villetta dei vicini, riuscendo però a dileguarsi nonostante l’intervento immediato.

A Saronno arriva “Casa di Marta”, un progetto che promuove condomini solidali per favorire una rete di aiuto reciproco e diffondere una nuova cultura del dono.

A Uboldo ignoti hanno sfondato a calci la vetrina di una farmacia durante la notte, introducendosi nei locali per compiere un furto ancora in fase di quantificazione.

Alle porte di Saronno, la polizia locale di Ceriano Laghetto ha attivato posti di blocco nell’ambito del progetto Groane, volto a migliorare il controllo del territorio.

A Saronno sono partiti i lavori a Palazzo Visconti: si tratta del primo intervento per restituire alla cittadinanza l’accesso al cortile interno dello storico edificio.

A Solaro un’auto si è ribaltata in corso Europa, causando il ferimento di due uomini di 20 e 57 anni; entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

