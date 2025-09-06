Politica

SARONNO – La Lega Lombarda di Saronno è presente oggi, sabato 6 settembre, in piazza Avis per promuovere il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica 21 settembre. Nel pomeriggio i militanti hanno allestito un gazebo con volantini e materiale informativo per invitare i cittadini a partecipare all’iniziativa.

L’appuntamento non si esaurirà oggi: la sezione cittadina sarà di nuovo in piazza Avis domenica prossima, 14 settembre, questa volta in mattinata. Anche in quell’occasione sarà possibile ricevere informazioni sul programma e sulle modalità di adesione alla trasferta verso Pontida.

Dal Carroccio confermano che anche i rappresentanti saronnesi prenderanno parte alla manifestazione del 21 settembre, che ogni anno richiama migliaia di militanti e simpatizzanti da tutta la Lombardia e dal Nord Italia.

