Cronaca

SARONNO – È l’ex macello, l’area dismessa di via Gorizia, la location scelta per l’edizione 2025 di Acque Scure. I ragazzi del collettivo sono arrivati nel primo pomeriggio, hanno aperto i cancelli e appeso i primi striscioni: uno dedicato al festival e un altro con un messaggio contro la guerra.

L’evento punk e hardcore, nato oltre dieci anni fa come iniziativa anarchica del collettivo Adespota legato al centro sociale Telos, è diventato negli anni un appuntamento fisso per la scena underground saronnese e non solo. L’edizione di quest’anno, la dodicesima, è stata annunciata nei giorni scorsi con volantini, manifesti e post sui social.

Il programma prende il via alle 18 con l’aperitivo musicale di Dj Erby. Alle 19 è prevista una cena veg a sostegno della Cassa Rizoma, il fondo solidale che copre spese legali nella provincia di Varese. Dalle 20.30 spazio ai concerti con una line up che porterà sul palco i Serpe Terror da Pordenone, gli Apoptosi da Bergamo, i Lyon Estates da Bologna, i Kalashnikov Collective da Milano e i Lou Quinse dalle Alpi Occidentali.

Grande attesa anche per il ritorno degli Ofu, storica band saronnese. La chiusura è affidata al Local Trash All Star Team, formazione che negli anni ha contribuito a rendere il festival un punto di riferimento della musica alternativa e dell’autogestione culturale.

