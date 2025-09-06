Città

SARONNO -Ieri sera al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si è svolta la prima serata del triduo di preparazione alla canonizzazione del beato Carlo Acutis, che sarà proclamato santo domenica in Vaticano.

Il Santuario saronnese custodisce una reliquia del giovane. Cui lui a Saronno c’è un legame speciale: Carlo Acutis è infatti patrono degli oltre diecimila studenti delle scuole cittadine. Il triduo proseguirà nei prossimi giorni con momenti di preghiera e celebrazioni che accompagneranno la comunità fino alla giornata della canonizzazione.

Da ieri 5 a domenica 7 settembre si svolge dunque il triduo in onore del beato, a cui è dedicata la “Cassetta della Posta” che raccoglie richieste, preghiere e testimonianze da tutta Italia. Ogni giorno alle 17.20 è prevista l’esposizione solenne della Reliquia, l’affidamento dei messaggi, la recita del rosario e alle 18 la celebrazione della Messa con la preghiera del triduo, guidata da don Massimiliano Bianchi, missionario della misericordia nominato da papa Francesco. I temi dei tre giorni sono “il dolore” (venerdì 5), “l’attesa” (sabato 6) e “la Gloria!” (domenica 7).

Domenica 7 settembre, giorno della Canonizzazione, è previsto anche un evento speciale al mattino: alle 11.15 l’sposizione solenne della reliquia e il canto del Te Deum, seguito dalla messa solenne alle 11.30. Al termine, sarà possibile partecipare al gesto del bacio della reliquia del Santo.

(foto: alcune immagini della serata religiosa di ieri, che si è tenuta al Santuario della Beata vergine di Saronno)

06092025