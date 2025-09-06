Città

SARONNO – Ieri pomeriggio a Challans, città francese gemellata con Saronno, si è tenuta l’inaugurazione della Foire de Minées. Alla manifestazione era presente anche uno stand dedicato a Saronno, animato da una delegazione di ragazzi dello Ial accompagnati dai loro docenti, e dai volontari dell’associazione del gemellaggio.

Per l’occasione ha partecipato anche l’assessora comunale Maria Cornelia Proserpio, insieme a una rappresentanza del Comune, a conferma del legame che da anni unisce Saronno alla cittadina francese, con numerosi progetti culturali e sociali ed iniziative dedicate agli studenti.

(foto: alcuni momenti “saronnesi” alla fiera che si sta tenendo in questi giorni a Challans in Francia)

