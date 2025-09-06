Cronaca

SARONNO – Un pranzo di giovedì si è trasformato in un imprevisto momento di tensione in corso Italia, quando alcuni clienti di un locale hanno notato un uomo entrare e tentare di rubare il borsello del titolare. Erano circa le 13,30 e la sala era animata dai presenti, che si sono subito accorti dei movimenti sospetti.

Uno dei clienti, raccontando l’accaduto, ha spiegato come in pochi istanti ci si sia resi conto del furto in corso. La prontezza dei presenti ha impedito che il ladro riuscisse a fuggire con il bottino: non solo il furto è stato evitato, ma lo stesso uomo è stato bloccato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della compagnia di Saronno dei carabinieri. I militari hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per le procedure di identificazione. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un volto noto alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi in passato.

Grazie alla reazione tempestiva dei clienti, il titolare ha potuto recuperare subito il proprio borsello senza subire danni o perdite.

