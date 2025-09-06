Città

SARONNO – Una giornata dedicata al ricordo delle vittime più fragili dei conflitti: i bambini. Oggi, sabato 6 settembre, dalle 8 e per tutta la giornata, in piazza Libertà si svolge una veglia di solidarietà organizzata dal coordinamento “4 Passi di Pace”.

L’iniziativa, dal titolo “Per non dimenticare”, vuole tenere viva la memoria dei piccoli che hanno perso la vita in Medio Oriente: i 16 bambini israeliani uccisi nell’attacco del 7 ottobre da Hamas e i 12.000 bambini palestinesi rimasti vittime dei raid dell’esercito israeliano. Numeri che raccontano la parte più dolorosa della guerra, quella che colpisce gli innocenti.

Nel corso della giornata chiunque potrà prendere parte alla lettura pubblica dei nomi dei bambini, alternandosi al microfono in segno di partecipazione e di vicinanza. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che vuole trasformare i numeri in volti e storie da non dimenticare.

La lettura è aperta a tutti e sarà l’occasione per condividere un momento di silenzio, riflessione e memoria collettiva nel cuore della città. L’appuntamento è in piazza Libertà, dove la comunità saronnese si ritrova per lanciare un messaggio di pace e solidarietà.

